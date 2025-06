L’Inter perde una colonna | va da Inzaghi all’Al-Hilal offerta irrinunciabile

L'Inter si trova a un bivio cruciale: l'addio improvviso di Simone Inzaghi, dopo il forte dolore della finale di Champions League, ha aperto una crisi non solo tecnica ma anche strategica. La dirigenza nerazzurra, già alle prese con le sfide sul campo, ora deve correre ai ripari in fretta e furia. La domanda che tutti si pongono è: chi prenderà il suo posto e come l’Inter reagirà a questa turbolenta svolta?

L’addio improvviso di Inzaghi ha complicato i piani della dirigenza dell’Inter, che ora potrebbe far fronte ad un altro addio importante proprio a causa dell’ex tecnico Continua a tenere banco in casa Inter la questione relativa al nuovo allenatore. L’improvviso addio di Simone Inzaghi, arrivato due giorni dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League, ha scombussolato i piani della dirigenza nerazzurra, che si è ritrovata con una bella gatta da pelare a sole due settimane dall’inizio del Mondiale per Club. Il tecnico piacentino non ha potuto rifiutare la faraonica offerta da 26 milioni di euro a stagione dell’ Al-Hilal, un biennale che lo porterà a superare i 50 milioni di euro in sole due stagioni. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - L’Inter perde una colonna: va da Inzaghi all’Al-Hilal, offerta irrinunciabile

In questa notizia si parla di: Inter Inzaghi Perde Colonna

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Biasin: «Critiche a Inzaghi? Ho visto un’altra Inter» - L'Inter in poco tempo perde sia la finale che il proprio tecnico. Fabrizio Biasin - in collegamento con Radio Sportiva - non crede che una sconfitta possa - Leggi su Inter-News ... Riporta inter-news.it

Pistocchi: «L’Inter perde la finale sul piano fisico e tattico. Dubbi sull’operato di Inzaghi» - L'Inter dopo la disfatta di Monaco ha scatenato notevoli discussioni. Maurizio Pistocchi, su i suoi profili social, analizza la finale di Monaco ponendo - Leggi su Inter-News ... Come scrive inter-news.it

Simone Inzaghi via dall'Inter: ora è ufficiale - Inzaghi via dall'Inter. "Le strade del club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo ... Secondo iltempo.it