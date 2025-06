L’Inter incassa il no di Fabregas ora che fa? Il primo nome è Patrick Vieira la scelta entro sabato

L'Inter si trova a un bivio cruciale, con i giorni post-Champions che scuotono le fondamenta del club. Dopo il rifiuto di Fabregas, il focus si sposta su Patrick Vieira, con una decisione attesa entro sabato. Intanto, tra incontri impossibili e contatti tempestosi, la dirigenza lavora in fretta per non perdere tempo prezioso. La vicenda di Londra illustra chiaramente come il club stia vivendo questa fase di transizione, alla ricerca di un nuovo leader tecnico che possa risollevare le sorti nerazzurre.

Ore convulse, appuntamenti negati, contatti avvenuti. Strada sbarrata. Quello che è successo mercoledì a Londra è il quadro perfetto (per i tifosi forse un po’ meno.) di come l’ Inter stia vivendo i giorni post Champions, che hanno segnato l’addio di Simone Inzaghi, già ufficialmente allenatore dell’ Al-Hilal (due anni di contratto, 27 milioni di euro netti a stagione). Prima di tutto, perché Londra: il ds Ausilio aveva già programmato un viaggio nel Regno Unito, dove però si trovavano anche Cesc Fabregas e il presidente del Como Suwarso, per partecipare a un evento a cui erano stati invitati. Fabregas era il candidato preferito per sostituire Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri, ma è arrivato il secco no del Como. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Inter incassa il no di Fabregas, ora che fa? Il primo nome è Patrick Vieira, la scelta entro sabato

Approfondisci con questi articoli

L’Inter incassa il peggior passivo in una finale nella storia della Champions League - L’Inter vive una notte da incubo, incassando il peggior passivo nella storia della Champions League. Un 5-0 che segna un triste capitolo nel percorso dei nerazzurri, dominati da un PSG in stato di grazia.

Le notizie più recenti da fonti esterne