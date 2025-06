L’Inter ha scelto Chivu una scommessa non un ridimensionamento

L'Inter ha deciso di puntare su Cristian Chivu, una scommessa che vuole rafforzare il progetto senza rinunciare alla freschezza delle idee. Con un contratto biennale e un banco di prova già alla portata del Mondiale per Club, Chivu si prepara a dimostrare che può essere il leader tattico del futuro nerazzurro. La sua storia da campione pronto a plasmare una nuova sfida: ecco perché questa scelta può segnare un nuovo capitolo per l'Inter.

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter, contratto biennale "leggero" (2 milioni di euro a stagione) e banco di prova immediato perché il Mondiale per Club rappresenta per lui un'immediata verifica di compatibilità con un top team. Chivu è stato un grande calciatore, protagonista della stagione del Triplete firmato da Mourinho. Non è ancora un allenatore vero, nel senso che la sua esperienza con i grandi si limita a una manciata di partite (13) alla guida del Parma. Lo ha salvato e questo è un merito, ma la distanza tra l'Emilia a metà anno e l'Inter dall'inizio sull'onda lunga delle delusioni di questo finale di stagione è come andare dalla Terra alla Luna.

#Chivu viene preso come ultima scelta di una società che non si aspettava l’addio di #Inzaghi. L’#Inter ricomincia da una scommessa, da un ex che ha tutto da perdere e sta dimostrando di essere più legato al club di quanto non lo siano tutti gli altri che ci lavo Partecipa alla discussione

Marija chivu Partecipa alla discussione

