L’Inter ha scelto Chivu Trattativa ai dettagli

L’Inter fa un passo deciso verso una nuova era: dopo l’addio di Inzaghi e le voci di mercato, la scelta è ormai fatta. Cristian Chivu si appresta a diventare il nuovo allenatore nerazzurro, con la trattativa ai dettagli che avvicina l’annuncio ufficiale. Un cambio di rotta che infiamma i tifosi e segna un capitolo intrigante nella storia del club. La rivoluzione è vicina, e l’attesa sta per finire.

Nel pomeriggio odierno è arrivata la svolta sul caso allenatore dell’Inter: dopo l’addio di Inzaghi, il rifiuto di Fàbregas e la rosa dei papabili, il nuovo allenatore sarà Cristian Chivu. La trattativa è ormai ai dettagli, e sembra che l’ ufficialità sia vicina ad essere annunciata. L’ addio di Inzaghi è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - L’Inter ha scelto Chivu. Trattativa ai dettagli

