L’Inter ha scelto Chivu | sarà lui il nuovo allenatore dopo Inzaghi ora è ufficiale

L'Inter ha ufficialmente scelto Cristian Chivu come nuovo allenatore, segnando un emozionante ritorno del passato sulla panchina di San Siro. Dopo l’accordo di massima e l’imminente firma, i nerazzurri si preparano a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida dell’ex difensore. Intanto, il ritorno di Chivu promette di infiammare i cuori dei tifosi e di rilanciare le ambizioni del club. La vera rivoluzione sta per cominciare.

L’Inter e Cristian Chivu hanno raggiunto un accordo di massima per un contratto biennale che potrebbe presto segnare il ritorno dell’ex difensore nerazzurro sulla panchina di San Siro. L’intesa, che attende solo la formalizzazione, dovrebbe essere definita domani, quando il procuratore di Chivu, Pietro Chiodi, incontrerà i dirigenti dell’Inter per la firma. Intanto è rientrato a Milano il direttore sportivo Piero Ausilio, di ritorno da Londra. La scelta è maturata dopo il rifiuto del Como di lasciar partire Cesc Fabregas, opzione inizialmente considerata dalla dirigenza interista. Chivu è in scadenza di contratto con il Parma al 30 giugno e i tentativi di rinnovo si sono arenati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it