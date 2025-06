L' Inter ha scelto | Chivu è il nuovo allenatore L' eroe del Triplete firma domani pronto un biennale

L’Inter ha scelto il suo nuovo capitano: Chivu, eroe del triplete, firma un contratto biennale e torna alla Pinetina come allenatore. Dopo aver salvato il Parma, il romeno si prepara a guidare i nerazzurri nel futuro, già dal Mondiale per club. Un ritorno atteso con entusiasmo, che segna una nuova entusiasmante pagina nella storia del club.

Dopo aver conquistato la salvezza alla guida del Parma, il romeno torna alla Pinetina: sarà in panchina già al Mondiale per club.

