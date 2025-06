L’Inter ha deciso | no Fabregas no Vieira avanti tutta su Chivu

che segna una svolta importante nel progetto nerazzurro, puntando su un volto familiare e carismatico per riportare l’Inter ai vertici. Con Chivu pronto a prendere le redini, i tifosi possono davvero credere in un futuro ricco di spunti positivi e rinascita. La strada verso la nuova stagione si fa sempre più chiara, e l’Inter si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante.

Dopo il secco rifiuto del Como a lasciar partire Cesc Fabregas, l’Inter ha deciso di cambiare rotta per la scelta del nuovo allenatore. La dirigenza nerazzurra avrebbe infatti individuato in Cristian Chivu il profilo giusto su cui puntare per la panchina della prossima stagione. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito spiega come il club abbia già comunicato all’ex difensore la volontà di affidargli la guida tecnica. Una decisione maturata nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, dopo il diniego ufficiale da parte del Como. Chivu, attualmente alla guida del Parma, è ancora alle prime esperienze nel calcio dei grandi, ma rappresenta una figura molto legata alla storia nerazzurra: da calciatore ha infatti fatto parte del gruppo che ha conquistato il celebre Triplete nel 2010. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

