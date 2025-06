L’Inter deve ritrovare queste 3 colonne al Mondiale per Club – CdS

L’Inter si prepara a tornare in scena nel Mondiale per Club, un’occasione d’oro per rinsaldare le proprie ambizioni internazionali. Dopo la delusione della finale di Champions League, il club nerazzurro ha tutto da dimostrare, puntando su tre colonne portanti che potrebbero fare la differenza. Tra meno di due settimane, si inizia: l’Inter è pronta a rimettersi in gioco e a scrivere un nuovo capitolo della propria storia.

Tra meno di due settimane inizierà il Mondiale per Club. L’Inter deve rigenerarsi dopo la disfatta in finale di Champions League. Il Corriere dello Sport si concentra in particolare su tre giocatori. EVENTO IN ARRIVO – Tra meno di una settimana l’Inter partirà alla volta degli States e giorno 18 debutterà al Mondiale per Club contro il Monterrey. Insomma, tra pochi giorni si ricomincerà nuovamente a fare sul serio. E in panchina non ci sarà più Simone Inzaghi. Nelle prossime ore, la dirigenza potrebbe chiudere per Cesc Fabregas, anche se rimangono sullo sfondo i nomi di Patrick Vieira e Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter deve ritrovare queste 3 colonne al Mondiale per Club – CdS

Altre letture consigliate

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Segui queste discussioni su X

Cesc Fábregas ha dichiarato di volersi trasferire all'Inter. Il club italiano ha concordato un accordo personale con l'allenatore spagnolo. ? Ora l'Inter deve raggiungere un accordo con il Como per Fábregas. @Santi_J_FM Tweet live su X

SantiAouna (FootMercato) - Cesc #Fabregas ha detto SI all'#Inter. Il club italiano ha concordato condizioni personali con l'allenatore spagnolo. Ora l'Inter deve trovare un accordo con il Como per liberare l’allenatore. Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Ciao #cacca #wc #mutante