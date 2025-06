L'insostenibile peso del senso di gratitudine obbligato verso i genitori può diventare un fardello emotivo difficile da sostenere. Recentemente, conversando con un’amica riguardo al rapporto complicato con la madre di mio marito, una sua frase mi ha colpito profondamente: “Dovrai sempre averci a che fare ed essere grata, perché è la donna che ha messo al mondo l’uomo che hai sposato.” Per me, questa mentalità rappresenta la…

Qualche giorno fa, parlando con una mia amica del rapporto non proprio idilliaco che, per una serie di ragioni, ho con la madre di mio marito, lei mi ha detto una frase che mi ha fatto riflettere. Vedila come vuoi, dovrai sempre averci a che fare ed esserle grata, perché è la donna che ha messo al mondo l’uomo che hai sposato. È una frase che non trovo corretta, per una serie di ragioni: in primis, perché trovo che mentalità del genere siano la base su cui si reggono i comportamenti manipolatori e tossici che agiscono, spesso sotto mentite spoglie, in moltissime famiglie, e che poi sono il motivo fondante di molti dei traumi che ci trasciniamo fino all’età adulta. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it