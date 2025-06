L’insonnia è donna e peggiora con la menopausa | le nuove linee guida per dormire meglio

L'insonnia colpisce più di una donna su due durante la menopausa, trasformando il sonno in una vera sfida. La buona notizia? Le nuove linee guida offrono strategie efficaci per ritrovare il riposo naturale e rigenerante che meritiamo. Dormire bene non dovrebbe essere un’impresa, ma un diritto. Scopriamo insieme come superare questa difficoltà e riscoprire il piacere di un sonno sereno e ristoratore.

Dormire bene dovrebbe essere naturale. E invece, per milioni di donne, soprattutto dopo i 45 anni, il sonno diventa un campo di battaglia. Secondo i dati, oltre il 50% delle donne in menopausa e postmenopausa soffre di insonnia. Un numero destinato a crescere, complice l'aumento della longevità femminile e lo stress cronico che accompagna la vita moderna. Svegliarsi nella notte: cosa fare se si soffre di insonnia X Perché le donne dormono peggio? E cosa c'entra la menopausa?. L'insonnia ha un genere, e colpisce più duramente il sesso femminile, in particolare in alcuni momenti della vita in cui gli ormoni incidono particolarmente: ciclo mestruale, gravidanza, menopausa.

Il sonno in menopausa - Enrica Bonanni