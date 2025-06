l insofferenza causata da un trauma rimosso le verità scomode di una famiglia borghese

L’insofferenza che esplode da un trauma rimosso svela le verità scomode di una famiglia borghese, dipingendo con crudezza e tatto i suoi segreti nascosti. Pansy, moglie di un silenzioso signore, è il cuore pulsante di questa tempesta emotiva: una donna ferita, ma dura da abbattere, capace di parole taglienti che svelano il suo dolore profondo, rivelando un ritratto intenso di fragilità e forza.

La rabbia di Pansy, moglie di un silenzioso signore borghese, incubo di commesse e cassiere, madre di un obeso che non risparmia, attacca tutto e chiunque, viene da un cuore ferito, ma è dura da sopportare. Sulla bocca, battute acide, parolacce, rifiuti: sono sparate di una corrente intima, senza respiro, che interprete, bravissima, e regista, un fuoriclasse del rapporto sceneggiatura attore personaggio (anche perché nei suoi film la sceneggiatura quasi non esiste) costruiscono nel normale ménage di una famiglia apparentemente normale, con un membro fuori posto. E’ da scoprire, in una scena-madre che spacca il bilanciamento comedy-drama, che cosa Pansy ha rimosso nella sua vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net