Linea 1 rischio stop estivo per tre stazioni | Simeone chiede chiarezza ad Anm

La Linea 1 della metropolitana di Napoli potrebbe vivere un’estate all’insegna dei disagi, con tre stazioni chiuse per circa tre mesi per lavori di manutenzione essenziali. Simeone chiede chiarezza ad ANM, mentre residenti e pendolari temono i disagi di questa interruzione temporanea. Una decisione che potrebbe cambiare i ritmi quotidiani di molte persone e mettere in discussione la mobilità nel cuore dell’area nord. La questione è tutta da approfondire.

Piscinola, Chiaiano e Frullone potrebbero restare chiuse per circa tre mesi durante l’estate. È questa l’ipotesi sul tavolo per consentire importanti lavori di sostituzione dei binari e consolidamento della sede ferroviaria sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Una possibilità che ha subito generato preoccupazione tra residenti e pendolari dell’area nord di Napoli. Linea 1, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Linea 1, rischio stop estivo per tre stazioni: Simeone chiede chiarezza ad Anm

