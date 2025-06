L’indagine di Donald Trump sul complotto per nascondere la salute di Joe Biden

In un clima di tensione crescente, Donald Trump ha lanciato un'inedita indagine sull’entourage di Joe Biden, accusandolo di aver orchestrato un complotto per nascondere il presunto deterioramento della salute dell’ex presidente. Un’accusa che rischia di riaccendere le polemiche politiche e alimentare dubbi sulla credibilità delle istituzioni americane. Ma quali sono le implicazioni di questa controversa iniziativa? La risposta potrebbe cambiare il volto della politica statunitense.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato l’avvio di un’indagine sull’entourage di Joe Biden. Con l’ipotesi che abbia «cospirato» per nascondere il declino della salute dell’ex presidente per usurparne il potere. Trump ha affidato al consigliere della Casa Bianca la missione di «indagare, entro i limiti della legge, per determinare se alcuni individui abbiano cospirato per mentire al pubblico sullo stato mentale di Biden ed esercitare in modo incostituzionale le prerogative e le responsabilità del presidente». L’usurpazione del potere. L’agenzia di stampa Afp ricorda che Trump ha detto che «è sempre più chiaro che gli ex consiglieri del presidente Biden hanno usurpato il potere della firma presidenziale attraverso l’uso di un sistema di firma automatica». 🔗 Leggi su Open.online

Segui queste discussioni su X

Trump annuncia il lancio del progetto per il Golden Dome: "Scudo anti-missile operativo entro la fine del mio mandato" | Il capo del Pentagono ordina un'indagine sul ritiro Usa dall'Afghanistan #trump #dazi #20maggio Tweet live su X

Trump ordina indagine su insabbiamento salute di Biden. #ANSA Tweet live su X

Enrico Deaglio – Rethinking the Berlusconi Experience in the Time of Trump