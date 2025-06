L' inchiesta sulla cricca degli appalti | dissequestrati 50 mila euro trovati nella cassaforte di un ingegnere

Un nuovo episodio scuote l'inchiesta sulla cricca degli appalti: 50 mila euro sequestrati all’ingegnere Vittorio Giarratana, attuale dirigente a Valguarnera Caropepe, sono stati dissequestrati. La scoperta solleva dubbi e interrogativi sulla provenienza di quella somma, che i giudici non considerano "frutto di..." Un’indagine ancora più complessa e intrigante si apre davanti a noi.

Gli oltre 50 mila euro trovati all'interno della cassaforte dell'ingegnere Vittorio Giarratana, canicattinese attualmente a capo dell'ufficio tecnico di Valguarnera Caropepe, nell'Ennese, indagato nell'inchiesta sulla "cricca degli appalti" dell'Agrigentino, secondo i giudici non sono "frutto di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'inchiesta sulla "cricca degli appalti": dissequestrati 50 mila euro trovati nella cassaforte di un ingegnere

In questa notizia si parla di: Inchiesta Cricca Appalti Mila

L'inchiesta sulla "cricca degli appalti", la diocesi si unisce all'appello del procuratore: "Basta con i silenzi" - L'inchiesta sulla cricca degli appalti scuote la diocesi, che si unisce con fermezza all'appello del procuratore Giovanni Di Leo.

Gli appalti truccati ad Agrigento, i trojan nei cellulari di Di Mauro e gli incontri con il capo della “cricca”: l’inchiesta si allarga - Le indagini della Procura agrigentina sono ancora all'inizio ma le intercettazioni avrebbero consentito di aprire diversi filoni di indagine ... Da lasicilia.it

"La cricca degli appalti": quel giro di telefonate fra Di Mauro e il sindaco di Licata per scegliere un progettista - Per i pm, l'episodio avvalora l'ipotesi che la compagine politico-amministrativa con a capo l'assessore regionale si servisse delle risorse pubbliche per creare consensi e vantaggi personali. Dossier ... Riporta agrigentonotizie.it

Cricca degli appalti per le opere pubbliche a Genova, nuove prove in una chat. E ora alcuni indagati rischiano l’arresto - Ed è possibile che l’inchiesta ... d’asta. La cricca, per quanto hanno potuto finora appurare gli investigatori, spezzettava gli appalti sotto la soglia di 40 mila euro per evitare gare ... Segnala ilsecoloxix.it

Inchiesta Betrayal - Le false gare d'appalto della cricca