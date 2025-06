L' immunologo ringrazia i genitori lui camionista lei donna delle pulizie e Giuliana Pavarotti ricorda il padre Che emozioni al Circolo della Stampa di Pesaro

In un emozionante incontro al Circolo della Stampa di Pesaro, un immunologo ha condiviso il suo percorso di successo, ringraziando i genitori e ricordando con affetto il padre camionista e la madre donna delle pulizie. La storia di sacrifici e determinazione di una famiglia che ha alimentato la passione per la conoscenza e la scienza, dimostrando che con impegno e amore si possono superare ogni ostacolo. Un esempio di ispirazione per tutti noi.