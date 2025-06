Lilo & stitch raggiunge un importante successo al botteghino per il remake live-action di disney

Il successo del remake live-action di “Lilo & Stitch” sta conquistando il mondo, dimostrando ancora una volta il potere delle storie che uniscono nostalgia e innovazione. Diretta da Dean Fleischer Camp, questa versione cinematografica sta superando ogni aspettativa al botteghino, confermando la capacità della Disney di reinventare i classici per le nuove generazioni. Un risultato che promette emozioni e sorprese anche nelle prossime settimane.

Il film "Lilo & Stitch", versione live-action del celebre classico d'animazione del 2002, sta registrando risultati eccezionali nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. La pellicola, diretta da Dean Fleischer Camp, ha raggiunto traguardi significativi già nelle prime settimane di distribuzione, confermando l'interesse crescente del pubblico e la forza commerciale della produzione Disney. Secondo le fonti ufficiali, "Lilo & Stitch" ha totalizzato un incasso mondiale di circa $626,9 milioni.

