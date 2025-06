Lilo e stitch incassa tre volte di più di biancaneve in soli due weekend

industria cinematografica, dimostrando che la magia Disney rimane sempre al centro dell’attenzione. Con risultati così sorprendenti, il 2025 si conferma come un anno cruciale per le rivisitazioni live-action, pronti a riscrivere il futuro dell’entertainment. Tuttavia, cosa rende alcuni di questi remake così irresistibili e come influenzeranno le scelte future degli spettatori?

Il panorama delle produzioni Disney del 2025 si distingue per l’uscita di due adattamenti live-action con caratteristiche molto diverse tra loro. In particolare, il recente Lilo & Stitch ha ottenuto risultati sorprendenti al botteghino, superando in appena due settimane l’intera performance di Snow White, uscito qualche settimana prima. Questo andamento mette in evidenza come alcuni remake continuino a catturare l’interesse del pubblico e della critica, anche dopo le recenti delusioni di pubblico. performance al botteghino di lilo & stitch rispetto a snow white. il successo precoce supera nettamente quello di snow white. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Lilo e stitch incassa tre volte di più di biancaneve in soli due weekend

In questa notizia si parla di: Lilo Stitch Incassa Volte

Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch - Disney ha svelato il primo sguardo a Jumba, uno dei personaggi chiave del live-action di Lilo & Stitch.

“Lilo & Stitch”, trionfo al box office. I film che incassano di più sono quelli per famiglie - Il live action Disney sfiora i 16 milioni di euro in dieci giorni. Sul podio dell’intera stagione ci sono tre cartoon: Mufasa, Oceania 2 e Cattivissimo me 4 ... msn.com scrive

Lilo&stitch comanda il box office italiano con incassi oltre 14 milioni in due settimane - Lilo&Stitch domina il box office italiano con 3,6 milioni nel weekend, seguito da Mission: Impossible e la nuova uscita di Wes Anderson; Fuoridi di Mario Martone è l’unico film italiano in top ten. Lo riporta gaeta.it

Continua la marcia di Lilo Stitch e Tom Cruise in sala - Continua la marcia di Lilo&Stitch che si mantiene in vetta al box office italiano del weekend e sorregge da solo gran parte degli incassi. (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Despicable Me 2 Blu-ray, DVD and Digital Unboxing