Lillibet non nasceva c’era solo una cosa da fare | il video inedito di Meghan in ospedale Ma qualcosa non torna con il racconto di Harry

Il racconto di Meghan Markle svela un lato inaspettato della sua esperienza in ospedale, condividendo un video intimo e sorprendente del suo balletto scatenato per indurre il parto. Un gesto che contrasta con la narrazione ufficiale di Harry, lasciando spazio a nuove interpretazioni e domande. Per celebrare il quarto compleanno di Lilibet Diana, questa scoperta ci invita a riflettere sulla sincerità delle storie ufficiali e sulle emozioni autentiche di una madre.

Un balletto scatenato per cercare di indurre il parto e esorcizzare la tensione del travaglio. Per celebrare il quarto compleanno della principessa Lilibet Diana, compiuti ieri 4 giugno, Meghan Markle ha condiviso con i suoi follower su Instagram un video inedito e sorprendente, girato nella camera dell’ospedale dove era ricoverata poco prima della nascita della sua secondogenita. Nel filmato, una Meghan 43enne (all’epoca) e visibilmente incinta, vestita con un abito nero, culla il pancione e poi si lancia in un ballo divertito sulle note della canzone “The Baby Momma Dance” di Starrkeisha, un brano che all’epoca era diventato virale sui social proprio per un trend di danza tra future mamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it