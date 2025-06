Lilibet compie quattro anni la prima foto social condivisa da mamma Meghan Markle

Il 4 giugno scorso, la principessa Lilibet ha festeggiato il suo quarto compleanno, segnando un momento speciale per i fan della famiglia reale. Per la prima volta, Meghan Markle ha condiviso sui social due intimi scatti in bianco e nero, catturando l’amore e la tenerezza tra madre e figlia. Un gesto che ha emozionato milioni di persone, dimostrando come i momenti privati possano diventare condivisi con il mondo, rafforzando il legame tra famiglia e pubblico.

Lo scorso 4 giugno la principessa Lilibet, figlia secondogenita di Meghan Markle e del principe Harry e settima nella linea di successione al trono inglese, ha compiuto 4 anni, e per la prima volta la mamma ha deciso di mostrarla, seppur parzialmente, sui social, in due bellissimi scatti in bianco e nero, uno attuale, in cui la duchessa di Sussex la abbraccia, mostrando solo la parte superiore del viso della piccola, e una scattata subito dopo la sua nascita. "Buon compleanno alla nostra bellissima bambina! – recita la caption che accompagna il post – Quattro anni fa oggi è entrata nelle nostre vite, e ogni giorno è sempre più luminoso e migliore grazie a lei.

La figlia di Harry e Meghan compie 4 anni: foto inedite per il compleanno di Lilibet Diana - Oggi Lilibet Diana, la piccola gioia di Harry e Meghan, compie 4 anni! In occasione di questo traguardo, Meghan ha svelato due adorabili foto che catturano la spensieratezza dell'infanzia.

