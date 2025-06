Liguria prima in Italia con uno sportello regionale dedicato alle comunità energetiche

In un’Italia sempre più sensibile alle tematiche sostenibili, la Liguria fa il suo grande passo avanti inaugurando il primo sportello regionale dedicato alle comunità energetiche rinnovabili (Cer). Questa iniziativa, parte del progetto nazionale Renoss e realizzata con Ire Spa, rappresenta un punto di svolta per la transizione ecologica locale. Un’occasione concreta per cittadini e imprese di contribuire a un futuro più verde e condiviso, rafforzando così l’impegno della regione verso l’energia sostenibile.

Regione Liguria ha inaugurato oggi il primo sportello regionale in Italia interamente dedicato alle comunità energetiche rinnovabili (Cer), nato nell'ambito del progetto nazionale Renoss. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'agenzia regionale Ire Spa e segna l'avvio di un punto.

