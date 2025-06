Liga Vente confermata all' Use Rosa Scotti per la Serie A2 femminile

La stagione 2024 si preannuncia entusiasmante per l’Use Rosa Scotti, grazie alla conferma di Liga Vente, pilastro della squadra e simbolo di continuità e talento. Dopo un anno di crescita e prestazioni impeccabili, la pivot lettone si affaccia al nuovo campionato come elemento imprescindibile nel progetto empolese. Se alla vigilia dello scorso anno era una scoperta, oggi è una certezza assoluta, pronta a scrivere nuove pagine di successi con la sua determinazione. Per quel che riguarda...

Liga Vente sarà tra i punti fermi dell’ Use Rosa Scotti anche per il prossimo campionato di Serie A2 femminile. La pivot lettone è infatti la terza conferma della società empolese dopo quelle di coach Alessio Cioni e di capitan Irene Ruffini. Se alla vigilia dell’anno scorso, appena arrivata a Empoli, era di fatto una giocatrice da scoprire nonostante una carriera sempre su alti livelli, quest’anno è una garanzia assoluta. Per quel che riguarda il ‘pitturato’, quindi, in casa Use si potranno continuare a dormire sonni tranquilli. A presidiarlo dall’alto dei suoi 190 centimetri sarà ancora la classe 1991 originaria di Valmiera, che è stata fra le grandi protagoniste del quarto posto finale e della vittoria in Coppa Italia ed è per questo che coach Alessio Cioni ha deciso di affidarle ancora una volta uno dei ruoli chiave della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net