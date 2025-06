Lido di Classe revocato il divieto di balneazione

Buone notizie per i bagnanti di Lido di Classe! Dopo le recenti preoccupazioni, il divieto di balneazione è stato revocato grazie ai risultati positivi delle analisi di Arpae. La spiaggia, che si estende da 100 a 250 metri a nord della foce del fiume Savio, torna così fruibile in totale sicurezza. Per quanto riguarda il primo campionamento, dagli esiti delle analisi microbiologiche sulle acque…

Ravenna, 5 giugno 2025 – E’ stato revocato il divieto di balneazione scattato ieri, mercoledì 4 giugno, nel tratto di spiaggia che va da 100 metri a 250 metri a nord della foce del fiume Savio a Lido di Classe. I risultati ottenuti dal monitoraggio aggiuntivo, eseguito da Arpae ieri, infatti, hanno visto il rientro dei valori nei limiti normativi. Per quanto riguarda il primo campionamento, dagli esiti delle analisi microbiologiche sulle acque marine prelevate era emersa una concentrazione superiore al valore limite del parametro ‘Enterococchi’. Non vi è comunque nulla di allarmante, naturalmente, il fatto che la zona sia vicino alla foce del fiume spiega che il superamento dei limiti di legge è legato all’arrivo a mare delle piene causate dal maltempo dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lido di Classe, revocato il divieto di balneazione

In questa notizia si parla di: Lido Classe Revocato Divieto

Divieto di balneazione 2025: stop temporaneo a Lido di Classe e Bellaria - L’estate 2025 in Emilia-Romagna si tinge di incertezza: i primi divieti di balneazione arrivano già a Lido di Classe e Bellaria, scaturiti dai controlli ambientali.

Lido di Classe, revocato il divieto di balneazione - Era scattato mercoledì 4 giugno nel tratto di spiaggia da 100 metri a 250 metri a nord della foce del fiume Savio. Ora i valori sono rientrati ... Da msn.com

Balneazione, rientrano i valori a Lido di Classe - Il campione aggiuntivo eseguito da Arpae il 4 giugno 2025 ha permesso di verificare il rientro nei limiti normativi del tratto Lido di Classe – 100 m N Foce fiume Savio nel Comune di Ravenna. Sarà ... Lo riporta ravenna24ore.it

Lido di Classe, divieto temporaneo di balneazione - Nella giornata di ieri è stata emessa l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Lido di Classe, per un tratto limitato di spiaggia che va da 100 metri a 250 metri a nord della foce del fiume ... Come scrive msn.com

Maratea (Pz), revocato divieto di balneazione a Fiumicello