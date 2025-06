Lidl sbarca ad Abano | spazi rigenerati e 19 nuovi posti di lavoro

Lidl sbarca ad Abano con un entusiasmante inaugurazione, offrendo spazi rigenerati e 19 nuovi posti di lavoro. Situato in Via Luigi Configliachi 37/39, il primo supermercato Lidl della città rappresenta un importante passo avanti per l’economia locale, diventando il tredicesimo tra Padova e provincia. La nuova struttura, estesa su una superficie innovativa, promette di rivoluzionare l’esperienza di spesa degli abitanti di Abano, portando qualità , convenienza e sostenibilità a portata di mano.

È stato inaugurato questa mattina, in Via Luigi Configliachi 3739, il nuovo punto vendita Lidl di Abano Terme, alla presenza del sindaco Federico Barbierato. Si tratta del primo supermercato Lidl in città e del tredicesimo tra Padova e provincia. La nuova struttura occupa una superficie di.

