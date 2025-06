L' Idf recupera i corpi di due ostaggi americani a Gaza

Una notizia drammatica scuote Gaza: l’IDF ha recuperato i corpi di due ostaggi americani, Gadi Haggai e Judih Weinstein. La loro tragica fine, confermata dall’esercito israeliano e comunicata dal kibbutz Nir Oz, riaccende le tensioni in una regione già segnata dalla violenza. In un contesto in cui ogni dettaglio diventa cruciale, il mondo segue con apprensione gli sviluppi di questa difficile vicenda.

L’esercito israeliano ha recuperato nella notte i corpi degli ostaggi israeliani Gadi Haggai e Judih Weinstein. Lo ha annunciato la loro città natale, il kibbutz Nir Oz. Entrambi hanno cittadinanza Usa, scrive il Times of Israel, secondo cui la coppia è stata assassinata durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la loro morte è stata confermata dall’esercito a dicembre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Idf recupera i corpi di due ostaggi americani a Gaza

