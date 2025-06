L' idea Progetto Arcobaleno | Si trovi un giardino a Palermo per ricordare i nostri animali che non ci sono più

Immagina un angolo di Palermo dedicato all’amore per i nostri amici a quattro zampe, un luogo di memoria e conforto per chi ha perso il proprio animale domestico. L’idea del progetto Arcobaleno nasce proprio con questo scopo: trovare uno spazio cittadino dove poter commemorare cani, gatti e tutti gli esseri che hanno condiviso la nostra vita. La proposta, sostenuta dal vicepresidente Mancuso, mira a trasformare il dolore in ricordo.

