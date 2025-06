Libri il ministro Giuli ospite il 29 giugno a Passaggi Festival

Il Passaggi Festival di Fano si prepara a una grande giornata il 29 giugno, quando accoglierà il Ministro della Cultura Alessandro Giuli come ospite d’onore. Durante l’evento, presenterà il suo ultimo libro, “Antico presente. Viaggio nel sacro vivente”, offrendo un interessante spunto di riflessione sul nostro rapporto con il sacro e la cultura. Un’occasione unica per ascoltare e confrontarsi con uno degli esponenti più influenti del panorama culturale italiano. Non mancate!

Roma, 5 giu. (askanews) – Sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli l’ospite dell’evento speciale della tredicesima edizione di Passaggi Festival di Fano, la manifestazione letteraria dedicata alla saggistica, che si aprirà mercoledì 25 e chiuderà domenica 29 giugno. Il ministro, nella giornata conclusiva del festival, presenterà il suo libro “Antico presente. Viaggio nel sacro vivente” (Baldini + Castoldi) insieme con il giornalista Paolo Conti. Nella città adriatica, che nei cinque giorni di festival si trasformerà in un grande salotto culturale a cielo aperto, saranno presentati 92 libri che spazieranno dalla politica alla filosofia, dalla storia a quelli dedicati a temi economici, dai saggi di sociologia a quelli sul linguaggio, sulla musica, dallo sport alle sfide della scienza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

