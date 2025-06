Libero consorzio si riunisce il nuovo consiglio | 200mila euro per l' aeroporto

Questa mattina ad Agrigento si è tenuta la prima seduta del nuovo consiglio del Libero Consorzio, segnando un passo importante per lo sviluppo locale. Con 200mila euro destinati all’aeroporto e la presenza di figure chiave come il presidente Giuseppe Pendolino, l’incontro ha delineato le priorità e i progetti futuri. Ma quanto tempo ci vuole davvero per raggiungere l’aeroporto in treno da Agrigento? Scopriamolo insieme.

Prima seduta del consiglio provinciale questa mattina ad Agrigento e primi provvedimenti adottati dell'oggi Libero consorzio. Presenti, ovviamente, il presidente Giuseppe Pendolino e i consiglieri eletti. DOSSIER - Ecco quanto abbiamo impiegato per arrivare in treno da Agrigento all'aeroporto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Libero consorzio, si riunisce il nuovo consiglio: 200mila euro per l'aeroporto

