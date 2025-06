Libano | Idf colpite fabbriche di droni di Hezbollah a Beirut

Le tensioni tra Israele e Hezbollah si intensificano nel cuore di Beirut, dove i caccia israeliani hanno colpito fabbriche di droni nel tentativo di neutralizzare le capacità militari del gruppo libanese. Questa escalation segna un nuovo capitolo nel conflitto tra le due parti, con ricadute potenzialmente devastanti sulla stabilità regionale. Resta da vedere come evolverà questa delicata situazione e quali saranno le conseguenze a breve termine per il Libano.

Torino, 5 giu. (LaPresse) – I caccia israeliani stanno colpendo siti di produzione di droni di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Lo ha dichiarato l’esercito, citato da Times of Israel. Anche i media libanesi hanno riferito di raid nella zona. In precedenza, l’Idf aveva avvertito che avrebbero preso di mira diverse strutture sotterranee di Hezbollah per la produzione di droni a Beirut, ordinando l’evacuazione di vari edifici e delle aree circostanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano: Idf, colpite fabbriche di droni di Hezbollah a Beirut

