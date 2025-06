L’Hurricane Motor Show | il grande spettacolo torna a Fiumicino

Sei pronto a vivere l’emozione delle quattro ruote? L’Hurricane Motor Show torna a Fiumicino dal 20 al 29 giugno, portando un turbine di adrenalina, novità e spettacolo nel cuore del Viale Danubio. Un evento imperdibile per gli appassionati di motori, dove ogni momento promette di lasciarti senza fiato. Preparati a scoprire emozioni uniche e a immergerti in un mondo di pura passione motoristica… il grande spettacolo sta per cominciare!

Fiumicino, 5 giugno 2025 – Manca veramente poco. Anche quest’anno, il g rande spettacolo dei motori torna a Fiumicino, in Viale Danubio, dal 20 al 29 giugno. L’ Hurricane Motor Show p romette di offrire un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di motori e adrenalina. Un evento straordinario. Durante questi dieci giorni, gli spettatori avranno l’opportunità di assistere a uno show incredibile ricco di novità e sorprese. Il programma prevede performance emozionanti, tra cui: Guida acrobatica: piloti esperti mostreranno le loro abilità in manovre mozzafiato.. Drift: auto che scivolano in curve spettacolari, regalando momenti di pura adrenalina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

