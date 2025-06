L’ho ucciso per far colpo su una ragazza L’orrore su un anziano l’assassino è giovanissimo

Un'ombra di violenza insospettata si è abbattuta su un tranquillo parco cittadino, lasciando tutti sgomenti. Un giovane, mosso da una ragione futile come il desiderio di impressionare una ragazza, ha compiuto un gesto che ha scosso le fondamenta della nostra comunità. Questa vicenda ci costringe a riflettere sulla fragilità del vivere quotidiano e sulla crescente mancanza di rispetto reciproco. Ma quale sarà il suo impatto sul nostro senso di sicurezza?

Un uomo anziano stava passeggiando tranquillamente con il suo cane in un parco quando è stato brutalmente aggredito da un ragazzo molto più giovane. L'episodio si è trasformato in una tragedia inspiegabile, motivata solo dal desiderio del ragazzo di "fare colpo" su una coetanea. Un'aggressione vigliacca, senza senso, documentata con un telefono cellulare mentre la vittima veniva colpita a terra. Il crimine ha scosso profondamente l'opinione pubblica per la crudeltà dei gesti e l'età dei protagonisti. L'autore della violenza aveva solo 14 anni, mentre la ragazza che lo incitava e lo riprendeva con il telefono ne aveva appena 12.

