L' ho uccisa perché mi ricattava Confessa il killer dell' escort di Prato

Una tragedia agghiacciante scuote la provincia di Prato: Maria Denisa Paun, l’escort scomparsa e ritrovata decapitata, ha portato alla confessione shock del suo assassino. Un colpo al cuore, che rivela il drammatico motivo dietro il gesto, segnando un capitolo cupo nel dolore e nella paura. La verità emerge con cruda evidenza, lasciando un’ombra lunga sulla comunità e spingendo a riflettere sulle conseguenze di ricatti e minacce.

AGI - Particolari agghiaccianti della morte di Maria Denisa Paun, la escort rumena residente a Roma, sparita dal 15 maggio scorso a Prato e ritrovata ieri decapitata in località Montecatini Terme, a ridosso di un casolare abbandonato. Il corpo era nascosto tra i rovi in una zona attraversata da una mulattiera. L'uomo di nazionalità rumena di 32 anni, una guardia giurata residente a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, destinatario del fermo, interrogato dalla procura guidata da Luca Tescaroli, ha confessato di aver ucciso Maria Denisa strangolandola all'interno del residence il 16 maggio 2025, dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con lei. 🔗 Leggi su Agi.it