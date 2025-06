Lezioni di tennis gratuite

Il tennis italiano brilla più che mai, grazie a campioni come Sinner e Paolini, e ora anche i più giovani hanno l’opportunità di avvicinarsi a questo sport affascinante. A Monteprandone, il Comune rinnova l’appuntamento con il corso gratuito di avviamento, un’occasione imperdibile per scoprire il gioco bianco e coltivare talenti futuri. Non lasciarti sfuggire questa occasione: iscriviti subito e dai il via alla tua passione!

Lo sport del tennis, grazie a Sinner e Paolini, ma anche ad altri campioni italiani che si stanno mettendo sempre più in evidenza a livello internazionale, sta vivendo un periodo di grande euforia, calamitando migliaia di ragazzi che stanno frequentando corsi nei circoli di tutta la Penisola. A Monteprandone, il Comune ricorda che anche quest'anno ci sarà il corso gratuito per avviamento allo sport del tennis riservato a giovanissimi d'età compresa fra i 6 e i 13 anni, scolari delle Primarie e Secondarie di primo grado, a cura dell' Unione Sportiva Acli e ASD tennis Acli. I corsi si terranno nei campi del parco 'Il Boschetto', in via leopardi dal 10 giugno al 21 agosto, ogni martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30.

