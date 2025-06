L’ex scannacristiani Giovanni Brusca da oggi è un uomo libero Perché non deve scontare l’ergastolo?

Un nome che ha segnato un capitolo oscuro della nostra storia, Giovanni Brusca, ex scannacristiani, ha finalmente riabbracciato la libertà. Dopo aver scontato i debiti con la giustizia, si apre così una domanda inquietante: come può un uomo coinvolto nella strage di Capaci non essere condannato all’ergastolo? È una questione che scuote le coscienze e mette in discussione i nostri principi di giustizia e redenzione.

Giovanni Brusca è libero dopo aver scontato tutti i debiti con la giustizia. Com'è possibile che colui che azionò il telecomando della strage di Capaci non debba scontare l'ergastolo. U verru, lo scannacristiani. Qualsiasi sia il modo in cui lo si voglia chiamare, stiamo parlando di Giovanni Brusca, ex mafioso e oggi collaboratore di giustizia. È l'uomo che azionò il telecomando che innescò l'esplosione della strage di Capaci, il 23 maggio 1992. (Ansa Foto) – notizie.com Per lui sono terminati i 4 anni di libertà vigilata che gli era stata imposta dal Tribunale di sorveglianza dopo la scarcerazione del 2021.

