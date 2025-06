L’ex scalo di Porta Genova diventa social hub | ospiterà un’oasi per rider con ciclofficina e ripari dal maltempo

Milano si prepara a rivoluzionare il suo paesaggio urbano con un’iniziativa innovativa: l’ex scalo di Porta Genova si trasforma in un vibrante social hub, dedicato ai rider e pensato come una vera oasi di comfort e funzionalità. Con una ciclofficina e spazi coperti per ripararsi dal maltempo, questo progetto pionieristico segna un passo importante verso un nuovo modo di vivere e condividere gli spazi urbani, aprendo la strada a futuri sviluppi sostenibili e inclusivi.

Milano, 5 giugno 2025 – Il primo passo per “riempire un vuoto urbano” in vista della prossima tappa, l’apertura di uno spazio destinato ai rider che per le sue modalità progettuali sarà “il primo in Italia”, cambiando il volto dell’ex scalo ferroviario di Porta Genova attraverso un progetto di utilizzo temporaneo pluriennale, in attesa del masterplan definitivo. È stato inaugurato ieri il Social Hub, progettato dallo studio d’architettura Simone Menasse con il supporto dello studio Ivan Mirizzi: un ambiente ristrutturato, “in cui lo stile moderno valorizza le antiche travi in legno e le aperture originali”, con una piazza esterna trasformata in un’oasi cittadina di duemila metri quadri con piante e aree relax. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it