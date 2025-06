L’ex ministro israeliano Lieberman | Netanyahu arma un gruppo filo-Isis a Gaza per combattere Hamas

In un panorama di tensioni e strategie sempre più complesse, la recente mossa di Netanyahu di allearsi con un gruppo filo-ISIS a Gaza solleva molte domande sul futuro del conflitto. Secondo l’ex ministro Liberman, questa tattica mira a indebolire Hamas dalla sua stessa base, ma potrebbe avere ripercussioni impreviste, riecheggiando le mosse che hanno favorito l’ascesa di gruppi armati palestinesi. Resta da capire quali saranno gli sviluppi di questa controversa strategia.

Se Hamas non può essere sconfitta con le bombe, Israele prova a farlo minando la sua leadership. Ma con una strategia molto simile a quella utilizzata proprio da Benjamin Netanyahu anni fa e che ha permesso la definitiva ascesa del partito armato palestinese. Secondo quanto ha affermato alla tv Kan l’ex ministro della Difesa, Avigdor Liberman, lo Stato ebraico sta armando un gruppo jihadista di Gaza che ha giurato fedeltà allo Stato Islamico con l’obiettivo di combattere il Movimento Islamico di Resistenza dall’interno della Striscia. I media nazionali ritengono che il riferimento dell’ex esponente dell’esecutivo israeliano sia al clan Abu Shabab che negli ultimi giorni è stato visto operare in una zona adiacente al valico di Kerem Shalom che separa Israele dall’enclave palestinese e che è sotto il pieno controllo militare delle Forze di Difesa israeliane (Idf). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ex ministro israeliano Lieberman: “Netanyahu arma un gruppo filo-Isis a Gaza per combattere Hamas”

