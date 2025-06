L’ex boss Giovanni Brusca è libero | perché l’esecutore della strage di Capaci non sconta l’ergastolo

Giovanni Brusca, ex boss mafioso di San Giuseppe Jato e figura chiave dei Corleonesi, ha concluso il suo percorso giudiziario, incluso il periodo di libertà vigilata, e ora può camminare tra noi come uomo libero. Ma perché, nonostante il suo passato oscuro, Brusca non sconta più l’ergastolo? La risposta risiede nelle complesse dinamiche del sistema penitenziario e nei percorsi di riabilitazione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa controversa vicenda.

Il boss mafioso di San Giuseppe Jato, esponente di spicco dei Corleonesi, ha finito di scontare pienamente la sua condanna, compresi gli anni di libertà vigilata, ed ora è uomo libero. Perché Giovanni Brusca non sconta l’ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Gli uomini passano, le idee restano”. Queste parole di #GiovanniFalcone risuonano in piazza Malatesta, dove una targa e un albero ne custodiscono la memoria. Il 23 maggio segna il ricordo della #stragediCapaci e a Rimini parte 'La giusta distanza': https://c Partecipa alla discussione

Libero il boss Giovanni Brusca: azionò il telecomando della strage di Capaci #mafia #giovannibrusca #5giugno Partecipa alla discussione

