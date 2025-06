L’Europa dei Sindaci | da Padova a Bruxelles Giordani in prima linea su casa clima ed energia

L’Europa dei sindaci, da Padova a Bruxelles, si mobilita per una sfida cruciale: rendere il continente più sostenibile e inclusivo. Giordani, in prima linea, guida un confronto tra amministratori locali e istituzioni europee, svelando come le buone idee possano diventare leggi e finanziamenti concreti. Martedì 3 giugno, al Parlamento Europeo, si è aperta una finestra sul futuro: come trasformare la visione di territori più verdi e socialmente equi in realtà tangibili.

Un confronto concreto, tra chi ogni giorno amministra i territori e chi può trasformare le buone idee in leggi e finanziamenti europei. Martedì 3 giugno il Parlamento Europeo ha ospitato l’evento “L’Europa dei territori più sostenibile e inclusiva”, promosso dal gruppo S&D. Tema sul tavolo: come. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - L’Europa dei Sindaci: da Padova a Bruxelles, Giordani in prima linea su casa, clima ed energia

Approfondimenti da altre fonti