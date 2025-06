Let’s Play | lo studio di Il monologo della speziale realizzerà l' anime di uno dei Webtoon più letti

Sei pronto a immergerti in un mondo dove il gaming incontra emozioni autentiche? Dopo anni di attesa, il webtoon di successo "Let's Play" di Leeanne M. Krecic sta per prendere vita in un nuovo emozionante adattamento anime nel 2025. Con la direzione di Daiki Tomiyasu e la sceneggiatura di Aya Matsui, preparati a scoprire una storia ricca di vulnerabilità, romance lento e avventure digitali. La serie promette di catturare il cuore di ogni appassionato.

Dopo anni di attesa, i fan di Let's Play hanno finalmente un motivo per festeggiare: l'amato webtoon di Leeanne M. Krecic riceverà ufficialmente un adattamento anime. L'anime, atteso per il 2025, sarà diretto da Daiki Tomiyasu e scritto da Aya Matsui. Una storia che mescola gaming, vulnerabilità e slow-burn romance, con la voce di Kana Hanazawa nei panni della timida ma determinata protagonista, Sam. Dai pannelli verticali di Webtoon agli schermi animati, Let's Play si prepara a conquistare un pubblico ancora più vasto.

