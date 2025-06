Letitia Wright riferisce che avrà più cose da fare in Avengers | Doomsday

Letitia Wright, entusiasta, annuncia che il suo ruolo in Avengers: Doomsday sarà ancora più centrale, con molte più scene da interpretare rispetto ai film precedenti. La star di Wakanda Forever ha già iniziato le riprese, confermando la sua presenza come Shuri e lasciando i fan ansiosi di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura nel Marvel Cinematic Universe. È un capitolo da non perdere, che promette emozioni e sorprese!

Letitia Wright tornerà nei panni di Shuri per Avengers: Doomsday e le è stato chiesto se avrebbe ripreso il ruolo della nuova Black Panther nel prossimo grande film evento dell’ MCU. La star di Wakanda Forever ha confermato di aver iniziato a girare le sue scene e che avrà “ più cose da fare ” nei panni di Shuri in Doomsday rispetto ai precedenti film di Avengers. “È semplicemente un cast grandioso, quindi ero davvero entusiasta di farne parte. Ne avevo già fatto parte in passato, ma in modo più limitato. Ora, ho un po’ più di tempo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

