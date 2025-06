L' estate di Savignano sul Rubicone si apre con il primo torneo di maraffa in piazza Borghesi

L’estate di Savignano sul Rubicone si accende con un evento imperdibile: il primo torneo di maraffa in piazza Borghesi, parte della rassegna "La Dolce Estate". Venerdì 6 giugno, la città si anima con una serata all’insegna del divertimento e della competizione, dove 64 coppie si sfideranno per aggiudicarsi premi golosi come cesti di delizie locali. Un’occasione unica per vivere insieme momenti di gioia e socialità sotto il cielo estivo.

