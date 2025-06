L' Estate dei Segreti Perduti | trama trailer e data di uscita della serie mistery thriller Prime Video

Preparatevi a immergervi in un’estate di misteri e bugie con "L’Estate dei Segreti Perduti", la nuova serie thriller di Prime Video. Rivolta a giovani appassionati di gialli, questa avvincente produzione si ispira al romanzo di E. e promette colpi di scena mozzafiato. La suspense e il fascino del passato si intrecciano in una storia che vi terrà incollati allo schermo fino alla rivelazione finale. La verità sta per emergere...

In arrivo su Prime Video una nuova serie tv rivolta a un pubblico giovanile (e agli amanti dei gialli). Si intitola L'Estate dei Segreti Perduti (titolo originale We Were Liars, tradotto letteralmente "eravamo bugiardi") ed è un mistery thriller basata sull'omonimo romanzo young adult di E. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'Estate dei Segreti Perduti: trama, trailer e data di uscita della serie mistery thriller Prime Video

#PrimeVideo prepara il prossimo 'guilty pleasure' estivo? Arriverà il 18 giugno la nuova serie teen mistery #LestateDeiSegretiPerduti, tratta dal romanzo bestseller di E. Lockhart: guardate qui il trailer ufficiale italiano Partecipa alla discussione

