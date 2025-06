l escort scomparsa a prato trovato il corpo fermato un 32enne

Tragedia a Prato: la scomparsa di Maria Denisa Adas si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo settimane di angoscia, il corpo della donna è stato ritrovato vicino a Montecatini, in una zona isolata, coperta da rovi. La vicenda, che ha sconvolto la comunità, si è conclusa con l’arresto di un 32enne. La triste fine di Maria Denisa ci ricorda quanto sia importante fare luce su ogni caso di scomparsa.

È finita nel peggiore dei modi la vita di Maria Denisa Adas, la trentenne romena scomparsa nel nulla da un residence di Prato la notte fra il 15 e il 16 maggio scorsi. Il corpo della donna è stato trovato ieri mattina vicino a un casolare abbandonato a Montecatini, in un luogo impervio, coperto da rovi e sterpaglie. Accanto a lei la sua valigia sparita la stessa sera in cui si sono perse le tracce della donna. Il corpo era in forte stato di decomposizione tanto da far supporre che la morte risalga alla sera della scomparsa. Il particolare più macabro è che il corpo era privo della testa, ritrovata nelle vicinanze del cadavere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net