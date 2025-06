L' Eredità che sfiga | clamorosa beffa per Gabriele

Ma il destino aveva in serbo una beffa incredibile: con un colpo di scena clamoroso, Gabriele si è trovato a dover affrontare una scelta che ha cambiato tutto. L’eredita della sua determinazione si scontra con una sfortuna pazzesca, lasciandolo quasi senza parole. È una lezione di come, anche nelle sfide più dure, il coraggio e la strategia possano fare la differenza. Ecco cosa è successo dopo quella decisione...

Gabriele il campione che è riuscito ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 giugno. Le parole tra cui trovare un collegamento erano rosso, mandare, montagna, capello e anima. Mentre il montepremi, dimezzato varie volte, era di 45mila euro. Il concorrente ci ha ragionato su per un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha puntato tutto sulla parola Angelo. "Ti ho visto molto accigliato", gli ha fatto notare il conduttore. E Gabriele ha risposto: "Lo sono ancora, ci sto ancora pensando". "Ti sta frullando in testa un'altra parola oltre a quella che hai scritto?", gli ha chiesto Liorni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it