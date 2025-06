Lentella il Pd chiede unità sulla campagna referendaria | Iniziative divise creano confusione

Il Circolo del Partito Democratico di Lentella invita alla riflessione e all'unità, sottolineando come iniziative frammentate possano generare confusione tra i cittadini. Dopo la richiesta della Cgil provinciale di Chieti di organizzare un nuovo appuntamento per la campagna referendaria, i dem locali ribadiscono l'importanza di lavorare insieme, condividendo strategie chiare e coerenti. Solo così si potrà davvero rafforzare il messaggio e coinvolgere efficacemente la comunità.

Il Circolo del Partito Democratico di Lentella interviene pubblicamente sulla richiesta, avanzata dalla Cgil provinciale di Chieti, di organizzare un nuovo appuntamento per la campagna referendaria martedì 5 giugno in piazza Garibaldi, dalle 18 alle 20.30. Una scelta che, secondo i dem locali.

