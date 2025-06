legnano il sindaco radice parte per colombes per riallacciare il gemellaggio

Legnano e Colombes si preparano a rinsaldare un legame storico, attraversando sport, cultura e amicizia internazionale. Venerdì 6 e sabato 7 giugno, il sindaco Lorenzo Radice intraprenderà un viaggio simbolico per rafforzare il gemellaggio nato nel 1961, unendo due comunità che condividono valori e tradizioni. Un evento che promette di rafforzare i legami e aprire nuove opportunità di collaborazione tra le due città .

Legnano, 5 giugno 2025 – Un viaggio che unisce sport, cultura e relazioni internazionali. Venerdì 6 e sabato 7 giugno, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice sarĂ a Colombes, cittadina a nord di Parigi, per rilanciare il gemellaggio storico tra le due cittĂ , siglato per la prima volta nel 1961 dal sindaco Luigi Accorsi. Ad accompagnarlo saranno i giocatori del Circolo Scacchi Famiglia Legnanese, attesi in Francia per il tradizionale torneo triangolare di scacchi con le rappresentative locali e quella di Frankenthal, cittĂ tedesca a sua volta gemellata con Colombes. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per rinnovare un legame istituzionale che, nel corso degli anni, si è progressivamente affievolito, mantenuto vivo solo grazie all’impegno e alla passione delle associazioni sportive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it