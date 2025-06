Legislazione antiracket e antiusura convegno nazionale con Chiara Colosimo

Venerdì 6 giugno, la Camera di Commercio di Reggio Calabria sarà il palcoscenico di un importante convegno nazionale dedicato alla legislazione antiracket e antiusura, con la presenza di Chiara Colosimo. Un’occasione unica per approfondire criticità e punti di forza di queste normative fondamentali per la legalità e lo sviluppo economico del nostro Paese. Scopriamo insieme come rafforzare il sistema di tutela e prevenzione contro queste minacce.

La Camera di commercio di Reggio Calabria ospiterà venerdì 6 giugno, alle ore 16:30, presso il convegno nazionale "La legislazione antiracket antiusura: criticità e punti di forza", promosso dalla Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, in collaborazione con FAI Reggio.

Fenailp: nasce S.O.S. Antiracket Antiusura - S.O.S. ANTIRACKET ANTIUSURA Grazie a questa nuova realtà si metteranno in campo una serie di iniziative volte a fornire assistenza e supporto legale agli imprenditori e commercianti vittime di