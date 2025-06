Legge i nomi delle vittime di Gaza davanti a Montecitorio | la protesta dell’artista Giuliano De Santis

Un gesto simbolico e potente quello di Giuliano De Santis, che ha deciso di leggere ad alta voce davanti a Montecitorio i nomi delle oltre 700 vittime di Gaza, elencate in un dossier di 24 ore. La sua protesta tocca nel vivo le coscienze, ricordando il prezzo umano di un conflitto troppo spesso invisibile. Con questa azione, l’artista invita tutti a riflettere e a chiedere giustizia e pace.

Oltre 700 pagine coni nomi delle persone uccise nella Striscia di Gaza nell’ultimo anno. 24 ore per leggere la lista ordinata in base all’età delle vittime. È stata la protesta di Giuliano De Santis, artista 32enne e fondatore del collettivo Wow – Incendi Spontanei, che alcuni giorni fa, megafono alla mano, ha iniziato a leggere l’elenco i davanti a Montecitorio. Il giovane ha anche scritto una lettera aperta al presidente Mattarella chiedendo di fare pressione “ al Governo, al Parlamento e alle altre autorità competenti, e di far sentire la sua voce, per incoraggiare le istituzioni a compiere ciò che è giusto, legittimo e doveroso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it