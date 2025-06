Legalità Severino Luiss | Premiamo chi crede nel merito non nella scorciatoia

Alla Luiss, la legalità e il merito sono pilastri fondamentali per costruire un futuro solido. In un contesto in cui le scorciatoie sembrano tentare, i giovani studenti scelgono di essere testimoni di un messaggio chiaro: il rispetto delle regole è la vera chiave del successo. Paola Severino sottolinea con orgoglio come questa filosofia cresca ogni anno, premiando chi crede nel valore della correttezza e dell’impegno. Perché solo così si può davvero fare la differenza.

"Legalità e Merito è un progetto che cresce anno dopo anno. Oggi abbiamo 187 studenti Luiss che, pur in sessione d'esami, hanno scelto di essere qui per dare voce a un messaggio forte: il rispetto delle regole è la vera chiave del successo". Così Paola Severino, presidente della Luiss School of Law

