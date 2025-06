Legalità gen Luongo | Spesso viene vista come un limite invece è un valore aggiunto

La legalità, spesso percepita come un limite, rappresenta in realtà un valore aggiunto per la nostra società. Il generale Salvatore Luongo sottolinea come viverla quotidianamente rafforzi il nostro senso di giustizia e comunità, creando un binomio virtuoso con il merito. Attraverso iniziative come il progetto 'Legalità', l'Arma dei Carabinieri testimonia il suo impegno nel costruire un futuro più sicuro e giusto, dove la legalità diventa parte integrante di noi.

(Adnkronos) – “Solo vivendo la legalità ogni giorno diventa parte di noi. Legalità e merito, un binomio virtuoso che l'Arma dei Carabinieri porta avanti ormai da tempo, la nostra missione è quella di stare vicino alla gente”. Lo ha detto il generale Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri durante l'VIII edizione del progetto 'Legalità . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

