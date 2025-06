Legalità Busia Anac | Non è solo legge ma correttezza e futuro condiviso

La legalità non è solo una questione di leggi, ma un impegno di correttezza e di costruzione di un futuro condiviso. L'iniziativa "Legalità e Merito" dell'Università Luiss Guido Carli, con il supporto dell'ANAC e la voce di Giuseppe Busia, sottolinea l'importanza di unire giovani e adulti in un percorso che valorizzi i principi fondamentali di giustizia e integrità. È un passo decisivo verso una società più equa e sostenibile.

(Adnkronos) – "Questa iniziativa 'Legalità e Merito' è particolarmente importante perché mette in relazione ragazzi più grandi e più giovani, creando un percorso condiviso per comprendere il valore autentico della legalità". Lo ha dichiarato Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in occasione dell'VIII edizione del progetto "Legalità e Merito", promosso dall'Università Luiss Guido Carli di .